Meningite: tre casi a Villongo (BG), avviata profilassi in paese

Il terzo caso di contagio da meningite avvenuto in un residente di Villongo (Bergamo) ha spinto la Regione con il sindaco a proporre una campagna di vaccinazione rivolta a tutta la popolazione tra gli 11 e i 50 anni. «Le analisi hanno confermato un nuovo caso di Sepsi da Meningococco C per un cittadino residente a Villongo. Abbiamo già avviato le profilassi ed estenderemo l’offerta vaccinale fino ai 50enni del paese», hanno spiegato l’Assessore al Welfare Giulio Gallera e il Sindaco Maria Ori Belometti, illustrando le azioni che si stanno mettendo in campo, insieme alle Ats di Bergamo, di Brescia e alla Asst di Bergamo Est. Sono così confermate le aperture aggiuntive dell’ambulatorio a Sarnico nei giorni 24 - 27 - 30 e 31 dicembre e 2 - 3 gennaio. Contestualmente l’Assessore Gallera e il sindaco stanno valutando l’apertura un ambulatorio straordinario in paese, in locali che verranno definiti nelle prossime ore a cura dell’Agenzia per la Tutela della Salute di Bergamo, per procedere a sedute aggiuntive di vaccinazione.