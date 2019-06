Mercatone Uno: Regione, salvare attività e occupazione

Accelerare il riconoscimento immediato degli ammortizzatori sociali e per cercare di mantenere viva l'attivita' della Mercatone Uno e salvaguardare l'intero perimetro occupazionale. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione, sottoscritta da tutti i capigruppo consiliari, che impegna la giunta lombarda a farsi parte attiva in tutte le sedi opportune, a partire dal Mise e dal governo. Inoltre si chiede di promuovere un protocollo d'intesa con gli istituti di credito al fine di sospendere temporaneamente il pagamento delle rate di mutuo dei lavoratori coinvolti nella situazione di crisi e a valutare con i Comuni interessati possibili azioni di sostegno sociale destinate a questi lavoratori. Il documento chiede infine di riattivare uno strumento di anticipazione sociale finalizzato al sostegno dei lavoratori sospesi a zero ore e di definire azioni di politica attiva a sostegno dell'occupazione, coordinate tra i territori interessati. L'assessore regionale al Lavoro, Melania Rizzoli, ha messo in evidenza le seguenti azioni: "Un tavolo interassessorile di settore per valutare quali azioni intraprendere per superare le difficolta' degli ex dipendenti di 'Mercatone Uno' e la verifica della possibilita' di riattivazione di uno strumento di anticipazione sociale finalizzato al sostegno dei lavoratori sospesi a zero ore, tenendo presente che non ci sono i tempi per intervenire su questo specifico caso".