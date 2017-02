Messa di papa Francesco a Monza: al via le iscrizioni

Papa Francesco. Lo schiaffo al pontefice (e al buonsenso) lo hanno dato gli ambientalisti del Comitato per il Parco di Monza. Pretenderebbero che il Santo Padre non celebrasse la messa di popolo all'ex Ippodromo il prossimo 25 marzo. Un milione di persone danneggerebbero il fragile ecosistema della zona. Le centinaia di spacciatori indisturbati che ogni settimana passano da quelle parti, invece, lo impreziosiscono...

Si aprono domani, giovedì 9 febbraio, le iscrizioni per partecipare alla Messa con papa Francesco, in programma il 25 marzo alle 15 al Parco di Monza. La raccolta delle adesioni è decentrata. Il compito infatti è stato affidato ad ogni parrocchia o comunità pastorale.

Chi desidera partecipare alla Messa al Parco di Monza, da domani può recarsi in parrocchia e lasciare il proprio nominativo. L'iscrizione alla Messa è totalmente gratuita.

"La Santa Messa - recita una nota dell'arcidiocesi milanese - è il cuore di tutta la visita di papa Francesco a Milano e alle terre ambrosiane. È un momento aperto a tutti, in cui partecipare è facile, gratuito e libero. Sarà una festa di Chiesa, per tutta la comunità". Le persone con disabilità o anziani con difficoltà di movimento sono facilitate nell’accesso all’area, grazie alla presenza di Caritas Ambrosiana, Oftal e Unitalsi. Chi necessita di assistenza può rivolgersi per informazioni a disabili25marzo@caritasambrosiana.it

Tutte le informazioni sulla Visita pastorale di papa Francesco sono disponibili sul sito www.papamilano2017.it.