Meteo, irruzione polare: neve in Lombardia domenica 10 dicembre

Neve a Milano

Meteo, neve a Milano ed in Lombardia domenica 10 dicembre



Da oggi una perturbazione atlantica fara' da apripista all'ingresso di venti freddi settentrionali che causeranno un brusco calo termico su tutta Italia. La neve cadra' a bassa quota, anche in pianura. Secondo le previsioni di iLMeteo.it oggi le piogge interesseranno il Nordest e le regioni tirreniche con neve sopra i 900/1000 metri sulle Alpi, dai 1300 metri in Appennino. Domani mattina potrebbe nevicare sulla pianura emiliana, come nel Bolognese e Forlivese, pioggia e neve sopra i 2/300 metri su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, sopra i 700/900 metri sull'Appennino meridionale. Ingresso di venti freddi settentrionali. Domenica pomeriggio una nuova perturbazione atlantica, stante le basse temperature, portera' la neve in pianura al Nord, a partire dai settori occidentali verso quelli orientali in serata. Nevichera' a Milano, Torino, Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia. Le precipitazioni risulteranno generalmente deboli, e al Nordest si trasformeranno in pioggia gia' nel corso della sera e notte. Lunedi' 11 previsto maltempo generale con pioggia al Nordest, neve che si trasforma in pioggia anche al Nordovest, qui con possibile gelicidio (pericolo per la circolazione stradale). Intenso maltempo e' atteso su Liguria, Alpi e Prealpi di Lombardia e Triveneto, con neve abbondante sopra i 1200/1500 metri. Forte maltempo anche su Liguria centrale e occidentale con rischio nubifragi. Venti fortissimi meridionali, mari agitati e forti mareggiate lungo le coste