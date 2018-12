Meteo Lombardia, inizio dell'anno con sole e temperature in calo

Meteo Lombardia: sole e temperature in calo

Tempo stabile e soleggiato con temperature in calo. Così la Lombardia si appresta a dare il benvenuto al 2019. Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale, i prossimi giorni saranno caratterizzati da scarsa nuvolosità e assenza di precipitazioni salvo qualche episodio di nevischio o deboli nevicate sui rilievi alpini di confine. Correnti in quota dai quadranti settentrionali manterranno il tempo stabile, con vento al suolo in rinforzo nella giornata di mercoledì 2 gennaio e temperature in sensibile calo a partire da giovedì 3.