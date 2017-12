Meteo Milano: dopo la neve arrivano fulmini e raffiche di vento

Neve a Milano

Meteo a Milano: oggi piogge e temporali con fulmini e forti raffiche di vento



Prima neve su Milano e sulla Lombardia nel pomeriggio di domenica 10 dicembrE: tutto come previsto, con mezzi spargisale in azione per il rischio ghiaccio. Per oggi, luned' 11 dicembre, l'allerta meteo riguarda in particolare Liguria, Emilia e Toscana per le precipitazioni che localmente potrebbero assumere il carattere di 'freezing rain', la pioggia che si congela al suolo mettendo a rischio la sicurezza della circolazione stradale.



Particolarmente interessate dovrebbero essere la provincia di Alessandria, l'Emilia-Romagna occidentale e localmente l'Appennino Tosco-Emiliano mentre sul Levante della Liguria c'e' un'allerta rossa per le abbondanti piogge, in particolare da Portofino a Moneglia dove le scuole resteranno chiuse. La partita genoa-Atalanta in programma oggi e' stata rinviata a martedi' alle 19. La perturbazione atlantica che sta portando piogge e nevicate sulle regioni settentrionali sara' seguita dall'arrivo di aria calda e instabile dall'Africa che determinera' un aumento della ventilazione, un rialzo delle temperature e piogge al centro-nord.

Piogge e temporali, localmente anche molto intensi e accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento, sono invece attese a partire da questa mattina su Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo e Molise.