Metro, bus e tram di Milano: tempi di attesa più lunghi nei weekend

Aumentano, di poco, i tempi di attesa per metropolitane e mezzi di superficie nei giorni festivi e negli orari non di punta degli altri giorni settimana. Il piano è stato presentato da Marco Granelli, assessore comunale alla Mobilità, nel corso della seduta congiunta delle commissioni consiliari Mobilità e verifica e controllo enti partecipati. L'aumento dei tempi d'attesa si accompagna al potenziamento di alcune linee nei quartieri periferici ed interessa la metro, 20 linee di bus e 17 linee di tram. Critiche da Forza Italia, con Fabrizio De Pasquale che ha affermato: "Noi siamo contrari a questi tagli anche negli orari non di punta, e soprattutto anche nelle domeniche. Perché diminuire il tpl quando nel 2016 i passeggeri sono aumentati e quando si cerca di sconsigliare l'uso dell'auto?"