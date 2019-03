Metro Milano, brusca frenata a Loreto: un ferito grave, circolazione sospesa

Linea della metropolitana verde di Milano sospesa questa mattina a causa di una brusca frenata all'altezza della stazione Loreto. Un treno diretto ad Abbiategrasso-Assago ha interrotto bruscamente la sua marcia tra Caiazzo e Cimiano. Ad avvertire e' la stessa azienda di trasporti milanesi: "Abbiamo sospeso momentaneamente la circolazione per permettere i soccorsi ad un passeggero a seguito di una frenata d'emergenza di un treno sulla linea tra Caiazzo e Cimiano. Considerate bus 39 tra Lambrate e Loreto, bus 90, 91 e 92 tra Caiazzo e Loreto/Piola", si legge in un tweet. L'incidente e' avvenuto attorno alle 7:45. Sul posto sono arrivate in codice giallo tre ambulanze e un'automedica del 118 per soccorrere almeno due persone cadute: un uomo di 58 anni e uno di 57; le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Allertati anche i carabinieri.

Delle due persone soccorse questa mattina per una brusca frenata della metropolitana linea verde a Milano, all'altezza della stazione Loreto, una e' stata portata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Altri due feriti lievi sono stati trasportati dalle ambulanze rispettivamente alla clinica Citta' Studi e al CTO. Ulteriori due passeggeri caduti sono stati visitati sul posto. Ad intervenire sulla banchina anche personale della polizia locale