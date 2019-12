Metropolitana di Milano, brusca frenata a San Babila: sette feriti

Si chiude con 15 persone coinvolte il bilancio della brusca frenata in metropolitana che e' avvenuta ieri sera intorno alle 18. Secondo fonti dell'Areu, 8 persone sono state soccorse sul posto e non necessitavano di ricovero. Altre 7, invece, sono state portate in pronto soccorso per precauzione ma non erano in condizioni preoccupanti.