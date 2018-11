Metropolitana Milano, nuovo incidente: brusca frenata a Palestro, 4 feriti

Nuovo incidente in metro Milano: 4 contusi per brusca frenata a Palestro

Giornata complicata nella metropolitana di Milano. Quattro passeggeri di un treno della linea rossa della metropolitana milanese sono rimasti leggermente contusi intorno alle 14.30 in un incidente che sembra pressoché identico a quello accaduto poco prima delle 8 di questa mattina.

Alcuni passeggeri sarebbero caduti a terra dopo aver perso l'equilibrio in seguito ad una brusca frenata del convoglio su cui viaggiavano nel tratto tra San Babila e Palestro, in centro città. Delle persone soccorse, alcune sono state medicate sul posto e due, un anziano e una donna, sono stati accompagnati in codice verde in ospedale per accertamenti dal 118. Atm ha spiegato che sono in corso accertamenti per accertare la natura dell'incidente.