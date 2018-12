Metropolitana rossa, fermate nei quartieri Baggio e Olmi: il piano

METROPOLITANA MILANO, TRE NUOVE STAZIONI A BAGGIO E OLMI?

Non solo Monza. La metropolitana di Milano si estende anche verso sud ovest. In particolare ai quartieri Baggio e Olmi. E' questo infatti il piano del Comune di Milano in merito alla linea rossa in direzione Bisceglie. Come rivela Andrea Senesi sul Corriere della Sera, la giunta Sala sta valutando il progetto di costruire tre nuove stazioni che possano spostare il capolinea da Bisceglie al quartiere Olmi passando per Baggio.

Il piano prevederebbe la costruzione delle tre nuove stazioni lungo la via Parri passando dai nuovi quartieri Valsesia e Mengoni per terminare in via degli Ulivi, poco prima della tangenziale e a meno di un chilometro da Muggiano. In più, ci sarebbe un nuovo parcheggio proprio a Baggio invece che potenziare quello di Bisceglie. Il Comune, scrive il Corriere, parteciperà a un bando del ministero dei Trasporti per ricevere il finanziamento necessario.