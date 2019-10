Metropolitane: 277 milioni di passeggeri in nove mesi, +4,7% sul 2018

Metropolitane: 277 milioni di passeggeri in nove mesi, +4,7%

Dati Atm: nei primi nove mesi del 2019 i passeggeri delle metropolitane milanesi sono aumentati del 4,7 per cento. Lo ha fatto sapere l'ingegnere Alberto Zorzan, direttore Operations dell'azienda di trasporti milanesi, intervenendo a una commissione consiliare dedicata alla manutenzione degli impianti di circolazione. Da gennaio a settembre 2019 hanno viaggiato sulla rete metropolitana milanese quasi 277 milioni di passeggeri, 12 milioni e mezzo in piu' rispetto allo stesso periodo 2018. La linea rossa e' stata utilizzata da 4 milioni e 800 mila persone in piu', mentre in termini percentuali l'incremento maggiore si e' registrato sulla linea 5, la lilla, dove i passeggeri sono aumentati di oltre il 10 per cento in un anno, passando dai 20 milioni e 600 mila dei primi 9 mesi 2018 ai 22 milioni e 700 mila dello stesso periodo 2019. Dal 2010 - ha fatto sapere il dirigente di Atm - sono stati sostituiti sulla rete un totale di circa 120mila metri di rotaia, di cui 60.700 sulla linea 1, oltre 36.700 sulla linea 2 e 19mila sulla linea 3.