Mezzi pubblici, Milano umilia Roma: funzionano meglio e costano la metà

TRASPORTI PUBBLICI, MILANO STRACCIA ROMA

Milano-Roma 1-0. Anzi, in realtà se fosse davvero una partita di calcio sarebbe un cappotto dal risultato tennistico. Già, perché stando alla ricerca di Altroconsumo citata da Repubblica, i trasporti pubblici milanesi funzionano meglio e costano la metà di quelli della Capitale.

All’ombra della Madonnina infatti si spendono in media 65 euro al mese per viaggiare su bus e metro, mentre a Roma il costo è di 98 euro mensili, con picchi di 150. Senza considerare che nella capitale i tempi di percorrenza possono anche essere doppi rispetto al Nord. Si tratta di una ricerca che comprende anche altre due grandi città, Torino e Napoli. E Milano risulta la migliore. Per quanto riguarda i tempi di percorrenza, in una giornata media, i cittadini romani impiegano 42 minuti per raggiungere il posto di lavoro, e uno su dieci ci mette almeno un’ora. A Milano invece le cose vanno molto meglio.