Miart e Artweek: Milano, l'arte e il bene comune

Sara' una fiera ma anche un simposio per riflettere "sulla responsabilita' sociale dell'arte" nel mondo di oggi, mentre in citta' si svolgera' l'ArtWeek. Torna a Milano dal 5 a 7 aprile del 2019 "Miart", la fiera dell'arte moderna e contemporanea, quest'anno epicentro della settimana milanese dedicata all'arte. Il programma e' stato presentato questa mattina in Sala Alessi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, dall'assessore alla Cultura Filippo Del Corno e dal responsabile della Fiera, Alessandro Rabottini . "Epicentro" dell'ArtWeek, l'evento si snodera' per 4 giorni nel padiglione 3 della Fiera di Milano, ospitando 186 gallerie da 19 paesi del mondo; 45 gallerie internazionali parteciperanno per la prima volta. In altri luoghi cittadini, come la fondazione Prada, Palazzo Borromeo e il Museo del 900 si svolgeranno contemporaneamente mostre ed eventi collegati.

Accanto all'esposizione delle opere pero' Miart ha previsto anche un ciclo di dibattiti sul tema del "Bene Comune", della durata di tre giorni, con la partecipazione di artisti, curatori, designer, collezionisti e direttori di musei: "Nella prima giornata - ha spiegato Rabottini - si discutera' sul ruolo dell'arte di fronte ai ambienti sociali e climatici del nostro tempo; nella seconda e nella terza ci si concentrera' sul chiedersi che cos'e' il bene comune".

Il 7 aprile, l'ultimo giorno di fiera, rappresentera' il ponte con l'ArtWeek, la settimana diffusa in citta' e dedicata all'apertura di musei, fondazioni, e gallerie private: "In quei giorni galleristi, esperti ed appassionati troveranno una Milano in cui la 'temperatura' per quanto riguarda l'attenzione all'arte contemporanea sara' molto alta" ha spiegato l'assessore Del Corno.

Nelle intenzioni degli organizzatori il ruolo dell'arte e' proprio quello di esprimere un punto di vista su presente "raccontando il momento che siamo vivendo con le sue urgenze e intavolando un discorso sul presente e su quello che il presente 'potrebbe diventare'", come ha sottolineato Rabottini. Main partner dell'evento sara' Intesa SanPaolo, mentre grazie agli altri partner come Herno saranno assegnati premi in grado di valorizzare le nuove forme artistiche. La Fiera, che ospita gli spazi della manifestazione, con la sua Fondazione ha anche deciso di ampliare le sue acquisizioni stanziando 100 mila euro proprio in occasione della settimana artistica milanese.