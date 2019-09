MICAM, tra eventi, incontri e workshop per operatori del settore

A MICAM 88 saranno numerose le iniziative con l'obiettivo di cogliere le prospettive del settore. Per questo, un nuovo appuntamento si aggiunge al palinsesto di WGSN e alle sfilate, organizzato da Launchmetrics, con il seminario che si terrà domenica 15 alle 16.45 dal titolo: L’Influencer Marketing nel 2019. Dati, approfondimenti e dibattiti sull’impatto degli influencer nella moda di oggi.

MICAM ANCORA PIU’ SPECIALE: LOUNGE DEDICATA AI TOP BUYER

A MICAM alcuni top buyer selezionati che parteciperanno alla manifestazione avranno l’opportunità di accedere alla VIP Lounge, che offrirà servizi dedicati come bar e ristorante, guardaroba, deposito bagagli, transfer per città e aeroporti, oltre alla possibilità di prenotare direttamente altre facilities in città.

La Lounge sarà completamente ispirata alla Cina: alla sua ottantottesima edizione, MICAM raccoglie così la tradizione cinese, secondo cui il numero 88 è di buon augurio, ed estende questa circostanza fortunata a tutti i suoi ospiti più importanti attraverso un’elegante ambientazione orientale.

Inoltre, per un ristretto numero di invitati, il 17 settembre sarà possibile partecipare a un evento di eccezione pensato per far scoprire la genialità tipica del nostro Paese attraverso uno dei suoi principali esponenti: Leonardo Da Vinci.

Con “L’Arte riflette la Bellezza” MICAM celebrerà i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e festeggerà il suo 50° compleanno, offrendo ai suoi ospiti più importanti una visita guidata al Cenacolo vinciano in esclusiva e un aperitivo all’ombra delle Vigne di Leonardo.

MIPEL E HOMI FASHION&JEWELS: UN’OPPORTUNITA’ IN PIU’

Gli operatori del mondo fashion che verranno a Fiera Milano per scoprire le proposte di MICAM avranno anche la possibilità di visitare altre due importanti manifestazioni che si svolgeranno nei padiglioni contigui: Mipel, il più grande evento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio che si terrà in contemporanea a MICAM dal 15 al 18 settembre e HOMI Fashion&Jewels, il nuovo appuntamento su bijoux e accessorio moda, in programma dal 13 al 16 settembre.

La prossima edizione di MICAM 89 si svolgerà dal 16 al 19 febbraio 2020 e PLUG-Mi the sneakers culture experience vi aspetta il 5-6 ottobre 2019 al Padiglione 4 di Fiera Milano City.