Michele Bravi, concerti annullati dopo l'incidente mortale a Milano

Michele Bravi, concerti annullati dopo l'incidente mortale

Il vincitore della settima edizione di X-Factor, il cantante Michele Bravi, e' rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale e' morta una donna. A darne notizia e' lo staff di Bravi sul profilo Facebook dell'artista: "Giovedi' sera, Michele e' rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui purtroppo la conducente dell'altro veicolo interessato, non e' sopravvissuta. Confidiamo nel lavoro della magistratura nella determinazione delle responsabilita' del sinistro". Nel post si legge che "quanto accaduto ha certamente ed intimamente sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c'e' piu' e a Michele. In questo momento nel rispetto del dolore di tutti, gli impegni professionali presi in precedenza saranno annullati". Dunque il cantante ha annullato i due live di domenica 25 novembre presso il Teatro Principe di Milano e quello di mercoledi' 28/11 a Roma presso la location Largo Venue. "Quanto accaduto - scrive il cantante nella nota affidata all'avvocato Gabrielli - ha certamente e intimamente sconvolto la vita di numerose persone: la mia e quella dei cari della defunta, in questo momento - conclude Michele Bravi - non mi sento di affrontare gli impegni presi precedentemente".

Secondo quanto riferisce Repubblica, il 23enne era alla guida di un'auto del car sharing quando si è scontrato con una moto di grossa cilindrata: la motociclista, dopo essere stata portata in ospedale, è morta. L'incidente è avvenuto in via Chinotto poco prima delle 20. Il 19enne avrebbe fatto secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, un'inversione di marcia senza dare precedenza, colpendo così la Kawasaki con a bordo la 58enne residente a Milano.