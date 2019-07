Michele Bravi rinviato a giudizio per omicidio stradale

Omicidio stradale: la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il 24enne cantante Michele Bravi, che il 22 novembre scorso ebbe un incidente con una 58enne motociclista che perse la vita. Bravi aveva da subito espresso il suo "profondo dolore" per quanto accaduto, l'udienza preliminare inizierà il 5 dicembre. Il vincitore dell'edizione 2013 di x Factor, partecipante a Sanremo nel 2018, era alla guida di una vettura in car sharing ed effettuò, secondo la Polizia locale milanese, una inversione vietata in via Chinotto proprio mentre passava la 58enne in sella a una Kasawaki. La difesa dopo la chiusura delle indagini, ha spiegato, però, che "vi sono seri elementi per dimostrare l'innocenza" di Bravi.