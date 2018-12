Micro e piccole imprese: Regione Lombardia stanzia 6 milioni

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Sei milioni di euro a favore delle micro e piccole imprese artigiane, edili e manifatturiere. E' quanto stabilito con una delibera approvata oggi dalla Giunta di Regione Lombardia su richiesta dell'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli .

Si tratta di risorse stanziate per realizzare investimenti produttivi come l'acquisto di impianti e macchinari innovativi. Investimenti inseriti in programmi finalizzati a ripristinare le condizioni ottimali di produzione per massimizzarne l'efficienza. Fra le spese ammissibili rientrano impianti, strumenti informatici, macchinari e opere murarie relative alla loro installazione.

Ciascuna impresa potra' presentare una sola domanda e gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 18 dicembre 2019. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento delle sole spese considerate ammissibili, nel limite massimo di 30.000 euro.

"Un progetto pilota - commenta Mattinzoli -, che risponde alle esigenze reali del nostro tessuto produttivo fatto soprattutto di micro e piccole imprese. E' un primo segnale importante nato dall'ascolto delle categorie e dalla collaborazione proficua. Il metodo di Regione Lombardia con il presidente Attilio Fontana si basa sul dialogo costruttivo che porta efficienza, operativita' e informazioni in tempo reale. Questa la strada giusta per poter modellare i propri progetti in base ai bisogni veri del mondo delle imprese. E' nostra intenzione estendere il piu' possibile questa misura in base alle risorse disponibili in futuro". Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo entro le prossime settimane.