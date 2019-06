Migranti: 110.911 in accoglienza, il 14% in Lombardia

(IMPRESE-LAVORO.COM) Roma - Sono 110.911 i migranti in accoglienza sul territorio nazionale: 84.640 sono ospiti dei centri di accoglienza, 26.209 presenti nei centri Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, l'ex Sprar) e 62 negli hotspot. A diffondere online i dati, aggiornati ad oggi, e' il ministero dell'Interno. La regione che ne accoglie di piu' (14%) e' la Lombardia, davanti ad Emilia Romagna (9%), Lazio (9%), Piemonte (9%), Campania (8%), Toscana (7%), Sicilia (7%), Veneto (7%), Puglia (5%), Calabria (4%), Liguria (4%), Friuli Venezia Giulia (3%), Marche (3%), Trentino Alto Adige (2%), Abruzzo (2%), Sardegna (2%), Umbria (2%), Molise (2%), Basilicata (1%) e Valle d'Aosta (0,2%).