Migranti: 38 casi tbc e 2.000 scabbia in 2016 a Milano, nessun contagio



Nel 2016 sono stati 38 i casi di tubercolosi riscontrati tra i migranti ospitati nei centri di accoglienza di Milano e duemila quelli di scabbia, ma "nessun contagio si e' riscontrato nella popolazione generale residente". E' quanto ha fatto sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in risposta a un'interrogazione presentata dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato.



I numeri riguardano i centri di accoglienza di competenza dell'Azienda di tutela della salute del capoluogo lombardo. "A ciascun migrante ospitato presso una struttura si offre la vaccinazione contro difterite e tetano, e quella contro la poliomielite, oltre allo screening per la Tbc tramite test di Mantoux. Sono stati eseguiti finora 1.821 test e 824 soggetti sono stati sottoposti ad approfondimenti specialistici", ha aggiunto Gallera.