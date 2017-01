Migranti, cardinal Scola: società dominata da cultura dello 'scarto'



"Insieme vogliamo affrontare le sfide e le emergenze di una citta' che si fa sempre piu' plurale e meticcia. Insieme siamo chiamati ad affrontare il dramma dell'arrivo di migranti e rifugiati tra noi". E' un passaggio dell'intervento del Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano che ha aperto la Settimana di preghiera per l'unita' dei cristiani, nella Chiesa Cristiana Protestante di Via Marco Dei Marchi, a Milano.



Viviamo "dentro una societa' - sottolinea - troppo spesso dominata dalla cultura dello scarto e che priva donne e uomini di iniziativa di comunione e di accoglienza", mentre "insieme siamo chiamati ad affermare l'insuperabile valore della persona umana, dal concepimento al suo termine naturale, a partire dalla sua innata dimensione religiosa". "Come ci hanno sollecitati Papa Francesco ed il Patriarca Bartolomeo a Lesmo - aggiunge il cardinale - insieme vogliamo vivere il dialogo tra le religioni, in particolare con l'Islam, perche' emerga la capacita' di lavorare per la pace e per un futuro sempre piu' dignitoso per tutti i popoli".