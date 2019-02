Migranti, Coop non paga l'affitto. Richiedenti asilo sfrattati nel Bresciano

Migranti: Coop non paga affitto, richiedenti asilo sfrattati

Per settimane sono rimasti senza energia elettrica e riscaldamento: 15 ragazzi africani ospiti del centro di accoglienza di Mazzano, nel Bresciano, gestito dalla cooperativa Olinda di Medole saranno ora sfrattati perche' la cooperativa non ha pagato l'affitto.

La coop mantovana aveva preso in affitto tre appartamentini in un condominio della paese bresciano mettendoli a disposizione dei quindici richiedenti asilo, tra i 19 e i 23 anni, provenienti da Gambia, Nigeria e Costa d'Avorio, tutti in attesa dell'esito del ricorso in Cassazione contro il rifiuto al permesso. Il 31 gennaio pero' la proprietaria degli appartamenti ha notificato lo sfratto per il mancato pagamento di diverse mensilita' d'affitto. Inoltre, i dipendenti della cooperativa non sono pagati da ottobre mentre da settembre per per il vitto gli ospiti si arrangiano perche' dalla coop non arriva nulla. Del caso sono state informate le segreterie territoriali di Fp Cgil e Fisascat Cisl.