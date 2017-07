Migranti, De Corato (Fdi): "500 euro al mese? Manca la tessera per lo stadio"



"Dopo le porte aperte a tutti i migranti che vogliono venire a Milano, dopo la marcia di Majorino che ha steso loro un tappeto rosso e dopo le continue aperture di nuovi centri di accoglienza, adesso Sala vuole pure dare agli immigrati 500 euro al mese. C'è altro che vuole offrire loro? Dopo vitto, alloggio e stipendio, cosa manca? Vuole dar loro la tessera gold per lo stadio? L'abbonamento al circolo golf?". Così in una nota Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale in Regione Lombardia, commentando le dichiarazioni di Giuseppe Sala sui migranti.



"Ci sarebbe da ridere se non fosse che tanti, tantissimi milanesi - prosegue - nel frattempo se lo sognano un trattamento così e uno stipendio da 500 euro al mese con casa e cibo pagati. Non solo siamo la Lampedusa d'Italia, non solo ci arrivano anche da altre regioni, non solo spendiamo un patrimonio a mantenerli, non solo dobbiamo sopportare aree verdi trattate come toilette e strade come dormitori, ma adesso Sala vuole pure dare uno stipendio agli immigrati. Si vergogni!".