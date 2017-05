Migranti, Gelmini contro Sala: i nostri sindaci non si girano dall’altra parte

Mariastella Gelmini

“I sindaci di Forza Italia non si voltano dall’altra parte – replica Mariastella Gelmini a Giuseppe Sala - ma guardano in faccia le difficoltà dei cittadini per risolverle e non per fare vuota propaganda. Il modello di integrazione proposto dalla Sinistra ha negato un concreto coinvolgimento degli amministratori locali, che avrebbero preferito conoscere e discutere insieme le caratteristiche principali del piano. Modalità e tempi che avrebbero dovuto essere condivise, non imposte dall’alto. Questo modello, inoltre, è destinato a creare ulteriori divisioni e lacerazioni. Un esempio concreto è il completo abbandono delle case popolari di Milano (come nel caso del quartiere San Siro) diventate un ghetto popolato da immigrati, mentre le famiglie italiane faticano a ottenere un alloggio popolare e intere zone della città sono preda di gruppi criminali. Milano, come tutte le grandi città, ha bisogno di un’iniziativa straordinaria, un “piano Marshall” per le povertà senza discriminare nessuno".

“Il protocollo che il ministro Minniti ha proposto ai sindaci della grande Milano non risolve il problema della ospitalità e mette ancor più in difficoltà i cittadini. Come al solito, il Governo scarica sulle amministrazioni locali problemi gravi che non è in grado né di affrontare né di risolvere. Premesso che le persone che partecipano alla manifestazione pro migranti di sabato vanno rispettate per la loro libera scelta, così come è encomiabile l'impegno delle associazioni di volontariato che sopperiscono alle carenze del Governo e del Comune, va detto che il modello di ospitalità proposto è demagogico e non offrirà nuove opportunità ai migranti che approdano ogni giorno nella nostra città”, conclude Gelmini.