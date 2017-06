Migranti, Gelmini (Fi): "Integrazione non è quella delle grandi marce"

Mariastella Gelmini

Il progetto per l'integrazione del centrosinistra in Italia "ha fallito". E' l'opinione di Mariastella Gelmini, che ne ha parlato questa mattina a Milano durante una conferenza stampa a Palazzo Isimbardi. "L'integrazione - ha precisato Gelmini - non e' quella delle grandi marce, come quella del 20 maggio, volute dal sindaco Giuseppe Sala e dall'assessore Pierfrancesco Majorino" in cui, a suo avviso, si manda un messaggio per cui "basta accogliere": questa concezione e' "all'opposto di quella del centrodestra" per il quale e' invece necessario "un rispetto assoluto delle regole". Nel corso della conferenza stampa sono stati esposti i programmi per i candidati sindaco di centrodestra in vista delle comunali dell'11 giugno. E proprio sul dialogo tra governo centrale e primi cittadini sul tema della redistribuzione dei migranti ha concentrato il suo intervento Gelmini: "Stimo il ministro Marco Minniti ma bisogna dire che il governo ha voluto un dialogo solo con i sindaci che hanno detto si' al piano e non ha avuto l'umilta' di confrontarsi con i territori" Il "sostegno" di Gelmini va invece "ai primi cittadini, come Alberto Villa, che qui nel Milanese non lo hanno sottoscritto".