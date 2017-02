Migranti, Gelmini: 'Rischioso scimmiottare Barcellona'



"Dopo lo scontro tra le anime della sinistra che sta paralizzando il Paese, Milano rischia di piombare nello scontro razziale grazie alle iniziative del Pd. Infatti c'è chi - per ritagliarsi uno spazio nella tenzone della sinistra - propone una grande marcia per chiedere più migranti a Milano. E' l'assessore ai Servizi sociali Pierfrancesco Majorino che, tentando di scimmiottare ciò che è avvenuto a Barcellona (meglio i migranti dei turisti!), lavora per minare la tolleranza ambrosiana costruendo un muro, a Milano, tra chi vive la tradizionale ospitalità di Milano, magari con qualche disagio (vista l'incapacità del comune e del governo di organizzarla in modo civile) e chi vuole strumentalizzare gli immigrati. Una scelta ad alto rischio. Perché espone gli immigrati regolari e può far esplodere l'intolleranza che cova sotto la cenere. L'assessore Majorino, che spera di trovare un passaggio politico verso la capitale, non solo strumentalizza la settimana dedicata al welfare milanese a suo beneficio ma tenta di condizionare le sorti della città. Tocca al sindaco Sala stoppare le velleità terzomondiste della sinistra milanese. Se non lo farà si assumerà la responsabilità di uno scontro che certo Milano non merita". Così, in una nota, Mariastella Gelmini, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera e coordinatrice lombarda.