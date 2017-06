Migranti in Lombardia, Grimoldi (Lega): non c'è più posto

Paolo Grimoldi

Migranti in Lombardia, Lega: non c'è più posto



"A fronte di questa impennata negli sbarchi, 12mila solo da ieri, 20 mila da sabato, se il ministero degli Interni è intenzionato a mantenere il criterio numerico della ripartizione degli immigrati in base al numero degli abitanti, per cui alla Lombardia tocca ospitare il 14% del totale degli immigrati richiedenti asilo presenti in Italia, significa che degli oltre 20mila sbarcati sulle coste italiane nell'ultima settimana almeno 2500 saranno destinati alla Lombardia, che già sta ospitando 28mila richiedenti asilo e quindi valicherebbe la soglia dei 30mila. Dove li mettiamo? Nelle caserme dismesse? Nelle tendopoli? Da Roma prima di inviarci 2500 immigrati ci pensino bene: qui in Lombardia non c'è più posto per ospitarli, vanno mandati in altre Regioni meno gravate di richiedenti asilo". Così in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e segretario della Lega Lombarda-Lega Nord.