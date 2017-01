Migranti in Caserma Montello: tredici associazioni partecipano al bando

Caserma Montello

Caserma Montello, sono tredici le associazioni del terzo settore che hanno presentato la propria offerta per la gestione della struttura come sede per l'accoglienza dei migranti dall'1 aprile al 31 dicembre 2017. Il termine per il bando è scaduto ieri alle 12: 300 i profughi che troveranno un tetto in via Caracciolo. La base d’asta? 32 euro giornalieri per ospite, invece che 35. I servizi da garantire sono: assistenza sanitaria, erogazione dei pasti, fornitura di vestiario e pocket money quotidiano da 2,5 euro (con ricarica telefonica da 15 euro all’ingresso), servizio di lavanderia e barberia e mediazione linguistico-culturale. La stima del costo complessivo per otto mesi è di 2,43 milioni di euro. L'esito della gara è atteso nelle prossime settimane.