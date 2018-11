"Migranti infreddoliti? Ci penso io": Hitler al Cpr, vignetta choc su facebook

"Migranti infreddoliti? Ci penso io": Cpr, vignetta shock su facebook

"Migranti infreddoliti? Ci penso io": "parola" di Adolf Hitler, in una vignetta che lo mostra con una bombola di gas in spalla. Il fotomontaggio è stato postato sulla pagina facebook "Mai più lager-No ai Cpr", causando lo sdegno e la denuncia da parte dei gestori della pagina. Il prossimo sabato si svolgerà a Milano una manifestazione per dire no alla riconversione dell'ex Cie di via Corelli, centro di accoglienza per migranti, in un Cpr, centro di permanenza per i rimpatri degli irregolari.

"Sulla nostra pagina c’è chi invoca le camere a gas con una foto di Hitler, chi incita ad uccidere, chi spera nelle manganellate e chi, al solito, insulta – spiegano gli organizzatori del corteo -. Sono solo alcuni dei commenti che stanno arrivando in queste ore alla nostra pagina. Segno che il corteo del primo dicembre e la mobilitazione contro il Cpr sta crescendo e dando fastidio. Ecco per- ché sabato primo dicembre è importante essere in piazza".

Numerose le sigle che hanno già aderito alla manifestazione regionale, che partirà alle 14.30 da piazza Piola: da Arci Lombardia alla Camera del Lavoro Cgil di Milano, da alcuni centri sociali all’Osservatorio Democratico sulle nuove destre, dal Partito della Rifondazione Comunista Lombardia alla Rete Studenti Milano fino all’Usb Lombardia.