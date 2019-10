Migranti: Lamorgese conferma, a Milano Cpr in via Corelli



Sul centro di via Corelli a Milano "abbiamo fatto gare e procedure per fare un Cpr (Centri permanenza per i rimpatri, ndr) e quindi le procedure si stanno concludendo. Credo che la linea sia quella e si procedera' nei termini". A dirlo e' il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo a una domanda al termine del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, svoltosi in Prefettura a Milano.

E a chi le domandava come risolvere il problema dell'immigrazione, ha risposto: "Non abbiamo bacchetta magica, problema non si risolve in un mese".