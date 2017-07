Airbnb

Migranti, Lega: accordo Comune di Milano-Airbnb è pericoloso



"L'iniziativa di Airbnb sponsorizzata dal Comune di Milano appare pericolosa". Per la Lega si rischia di "dar vita a microcentri di accoglienza a macchia di leopardo sul territorio

Per il presidente della commissione Sanita' del Consiglio regionale della Lombardia, Fabio Rolfi, vice capogruppo della Lega Nord "questa iniziativa di Airbnb sponsorizzata dal Comune di Milano appare pericolosa e da approfondire: non vorremmo che l'invito a mettere a disposizione appartamenti e seconde case per i profughi diventasse la scusa per dar vita a microcentri di accoglienza a macchia di leopardo sul territorio milanese, che condividono lo stesso pianerottolo con ignari cittadini, non a conoscenza della cosa fino a giochi fatti".



In una nota Rolfi piu' in generale chiede "una piu' stretta regolamentazione" degli affitti temporanei.