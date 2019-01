Migranti: lunedì a Milano un flash mob contro DL Salvini

Flash mob lunedì a Milano per chiedere al Comune di sospendere il dl Salvini. Le Rete No Cpr ha organizzato per le 18 del 7 gennaio una 'pentolata' sotto Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano. Gli organizzatori chiedono agli aderenti di portare una pentola da casa per manifestare contro il decreto Sicurezza.

"Dopo le mozioni votate in numerosi Consigli comunali (Milano inclusa, la stessa Palermo, Firenze e tante altre), il Sindaco di Palermo risponde con un'azione concreta. Subito dopo il Sindaco di Napoli. Come in un domino iniziano a risvegliarsi le coscienze di chi si accorge che la legge Salvini contrasta con i diritti inviolabili della persona e che la Costituzione è al di sopra delle leggi dello Stato", scrivono gli organizzatori.

"Sappiamo già che i Cpr", i centri per il rimpatrio, "che si vogliono costruire, anche a Milano, saranno lager, come lo erano i Cpt e i Cie, loro tristi predecessori. Noi lo sappiamo già. Ora vorremmo che anche il Sindaco di Milano alzasse una voce di disobbedienza a una legge ingiusta, andando oltre la retorica della presunta insicurezza che genererebbe. Dopo le mozioni e le parole, chiediamo azioni concrete", continuano.