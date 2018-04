Migranti, Majorino apparecchia una tavolata da Guinness per 8mila stranieri

Accoglienza, il 23 giugno una tavolata da Guinness con 8mila stranieri

Una tavolata sterminata, lunga 2,6 chilometri e con ben 8mila posti a sedere per entrare nel Guinness dei Primati: è il progetto cui starebbe lavorando l'assessore milanese Pierfrancesco Majorino per il 23 giugno, gran finale della kermesse "Insieme senza muri", che per l'edizione del 2018 sviluppa l'idea di quello che era stato il corteo del 20 maggio a favore dell'accoglienza dei migranti in un più vasto e ambizioso programma di iniziative che si articoleranno per tutto un mese, dal 20 maggio sino appunto al 23 giugno. Incontri, feste, dibattiti e occasioni di approfondimento sui temi dell'inclusione, dell'accoglienza, della convivenza, della cittadinanza, ma anche, spiega il comitato promotore, per "confrontarci su nuovi modelli, per condividere esperienze positive". Ed il "botto finale", al parco Sempione. Una maxitavolata che accolga tutte le nazionalità ed etnie presenti a Milano. Con altri 40mila stranieri che potranno accomodarsi sul prato per un pic nic.

Perplessità per la pubblica sicurezza

Come riporta Il Giornale, Majorino avrebbe già contattato i consoli dei numerosi Paesi coinvolti. E qui sarebbero emerse le prime perplessità: una, evidente, è di ordine pubblico, con uno spiegamento di forze dell'ordine e operatori medici che dovrà essere proporzionato alle presenze. Notevoli anche i costi. E c'è già chi avrebbe suggerito di evitare almeno gli alcolici a tavola.

De Pasquale (Fi): "Così attira altri irregolari..."

Sul tema ha inoltre predisposto una interrogazione comunale il consigliere di Forza Italia Fabrizio De Pasquale, che aggiunge anche un altro aspetto: la maxi tavolata sarebbe "in palese violazione del regolamento del verde". De Pasquale pone anche altre due domande: "Con quali fonti e/o patrocini sarebbe organizzata la manifestazione" e "se sia utile per la città di Milano promuovere iniziative che attirino nuova immigrazione irregolare".