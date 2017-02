Migranti, Majorino: "No ai Cie ma ok ai rimpatri"

Pierfrancesco Majorino

Milano, Majorino a contestatori Forum: "No a Cie ma favorevole a rimpatri"

Scambio di battute tra l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, e gli attivisti di Cantiere, Comitato abitanti San Siro e sindacato degli inquilini Asia, che dalle 10.30 di stamani protestano al Teatro Elfo Puccini dove è in corso l'apertura del Forum delle politiche sociali, previsto in città dal 23 febbraio al 2 marzo. "Mi sembrava ridicolo far finta che non ci foste, e ho deciso di incontrarvi", ha detto Majorino lasciando l'auditorium e raggiungendo i manifestanti nell'atrio d'ingresso del teatro. Ai contestatori che chiedevano conto sulle politiche d'accoglienza del Comune di Milano, l'assessore ha risposto: "Sono contrario ai Cie, ma se ci sono centri per velocizzare il rimpatrio su quelli non ho nessun problema. Secondo voi se un migrante ha compiuto reati deve rimanere in Italia? Uno di sinistra si batte per la legalità l'illegalità? Vediamo come è fatto il decreto Minniti, io stesso voglio vederci meglio".

Gli attivisti hanno ribattuto: "Basta cambiare rimpatrio con deportazione e il gioco e fatto". La protesta si è sciolta pacificamente verso le 11.30, e Majorino ha invitato i presenti a partecipare all'incontro 'Costruire ponti, abbattere muri. Come vincere la sfida dell'integrazione', inserito nella programmazione del Forum, che si terrà domani alle 15 all'auditorium 'Lattuada' di corso di Porta Vigentina.