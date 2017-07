Migranti, Meloni: per Comune Milano vengono prima degli italiani



Dopo l'appello di Airbnb ai proprietari per l'ospitalità gratuita e l'appoggio di Majorino, interviene Giorgia Meloni: perché i rifugiati vengono prima degli sfrattati, dei terremotati e delle ragazze madri?





L'INTERVENTO - La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni è contraria all'ultima iniziativa promossa da Airbnb e "appoggiata" dal comune di Milano in favore dei migranti. Così scrive su Facebook: "Dopo la marcia per l'accoglienza degli immigrati, la sinistra che governa il Comune di Milano patrocina con entusiasmo l'iniziativa "Open homes rifugiati" promossa da Airbnb, la multinazionale Usa della ricettivita' extra-alberghiera, insieme ad altre due associazioni: attraverso un portale web i privati potranno mettere a disposizione gratuitamente i loro appartamenti per rifugiati e richiedenti asilo".



"Mi chiedo e vi chiedo - prosegue la Meloni - : ma perche' questa meritevole iniziativa di solidarietà non è rivolta anche ai tantissimi italiani in difficolta'? Perche' rifugiati e richiedenti asilo vengono prima dei senzatetto, degli sfrattati, dei terremotati, delle ragazze madri e dei padri separati italiani? Siamo alle solite: la sinistra e il grande capitale preferiscono aiutare tutti, tranne gli italiani".