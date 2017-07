Migranti: blitz della Polizia in Stazione Centrale

Migranti, migliaia di processi a rischio. Lega: reperire i clandestini



Non si può processare chi non sa di essere imputato. Lo afferma un'ordinanza del giudice Guido Salvini, della Prima sezione penale del Tribunale di Milano, sul caso di un 29enne algerino accusato di possesso di banconote false.



L'uomo non ha fissa dimora e secondo quanto riporta la Repubblica è stato affidato a un avvocato d'ufficio che non conosce il domicilio di quello che dovrebbe essere il suo assistito e quindi non è riuscito neanche ad avere contatti con lui. Per questo il giudice scrive: "Vi è da chiedersi se da tale elezione di domicilio, del tutto formale se non fittizia, possa ricavarsi la prova della conoscenza da parte dell'imputato della celebrazione dell'udienza a suo carico". Dal momento che "quello che si celebrerebbe è un processo a un 'fantasma'", dispone che le udienze siano sospese (insieme ai tempi di prescrizione del reato) fino a quando la polizia giudiziaria non riuscirà a raggiungere l'imputato, informandolo del processo.



Ma la reazione del mondo politico non si fa attendere. Secondo Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e Segretario della Lega Lombarda, "a Milano non si possono celebrare i processi agli immigrati clandestini in quanto sono irreperibili. La denuncia che arriva dal giudice Guido Salvini della sezione penale del Tribunale di Milano conferma che in Lombardia la situazione immigrati è totalmente fuori controllo: a fine 2016 secondo l'osservatorio regionale sui migranti erano 97mila i clandestini presenti sul territorio lombardo, immigrati irregolari da espellere ma irreperibili. E ragionevolmente questo numero è aumentato in questi setti mesi. Due di questi clandestini la settimana scorsa hanno aggredito due poliziotti in Centrale e sono stati espulsi, ma parliamo di almeno altri 100mila fantasmi irreperibili, eppure presenti sul territorio lombardo".



Per questo, scrive l'esponente leghista, "presento l'ennesima interrogazione parlamentare a riguardo al ministro degli Interni, sperando che stavolta si degni di rispondermi e soprattutto attivi le Prefetture per far reperire questi clandestini e attuare i provvedimenti di espulsione a loro carico".