Migranti: Sala, Italia deve trovare una via con Europa

"L'Italia deve trovare una via con l'Europa in caso contrario da sola non potra' fare molto". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'incontro Cities Alliance dove ha portato un saluto e accennato anche al delicato problema dei Migranti nel nostro Paese e di come viene gestito in citta'. "In questo momento - spiega - il tema e' che dobbiamo trovare una nuova soluzione perche' e' chiaro che non funziona chiudere totalmente i confini. E non funziona non avere una soluzione e passare dunque l'idea che si puo' entrare in maniera illimitata e senza gestione nel nostro paese".

Il tema dei Migranti e' tale che nessuno puo' affrontarlo da solo secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Questo e' alla base dell'iniziativa che si terra' a New York il prossimo fine settimana. "Per come sono fatto io - ha detto il sindaco a margine dell'incontro Cities Alliance - e' importante lavorare su soluzioni e questo e' il motivo per cui il prossimo weekend saro' a New York con una decina di altri sindaci che vogliono affrontare la questione".

Sulla diatriba scoppiata nel Pd sul tema dell'immigrazione, il sindaco ha detto "e' una polemica che la gente non capisce oggi. Il punto vero e' che noi, a sinistra potremo riguadagnare consenso se, al di la' di evitare le polemiche, in modo unitario andremo verso delle vie che sono anche di discontinuità. E' chiaro- ha poi concluso - he dobbiamo avere coraggio anche noi".