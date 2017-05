Migranti: blitz della Polizia in Stazione Centrale

Migranti: Sala e Maroni divisi sulla marcia dell'accoglienza a Milano



Spaccatura tra Comune e Regione per quanto riguarda la manifestazione "Milano senza Muri". Sala: testimonia la volontà di stare sempre dalla parte del giusto. Maroni: io sto con la giustizia e la sicurezza



Seduti vicini alla commemorazione per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi, ma distanti nelle posizioni riguardo alla manifestazione che si terra' il 20 maggio "Milano senza Muri" a favore dell'accoglienza. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni hanno espresso due visioni divergenti questa mattina, interrogati dai giornalisti a margine dell'evento.



Sala ha prima dichiarato che "la reazione della citta' anche a momenti difficilissimi come quelli dell'assassino c'e' stata" e che "e' giusto ricordare anche per pensare al presente e al futuro della citta'". Secondo il primo cittadino infatti "Milano ha la capacita' di credere in cio' che e' giusto e anche la manifestazione di sabato 20, testimonia la volonta' di stare sempre dalla parte del giusto". Del pensiero opposto il governatore Maroni, secondo il quale "un momento importante per la citta' e' stata l'operazione di polizia in Stazione Centrale".



"Spero che venga fatta di nuovo - ha aggiunto - e ho chiesto a prefetto, questore e ministro dell'Interno di estenderla in altre province dove ci sono le stesse criticita'. Dopodiche' ognuno e' libero di manifestare ma io sto dalla parte della giustizia e della sicurezza". Maroni e' convinto che si debba "insistere" e "dare segnali". Il blitz del 2 maggio non puo' rimanere un "gesto simbolico che si fa una volta all'anno, ma bisogna far capire che e' un metodo nuovo che viene applicato". Questo metodo portato avanti, secondo Maroni, "finche' non tornano le condizioni di normalita' che adesso non ci sono".