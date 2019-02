Migranti, Sala: sabato in piazza contro ogni discriminazione



Il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ha invitato tutti i milanesi a partecipare sabato pomeriggio alla marcia 'People, prima le persone'. "Il titolo dovrebbe gia' dire tutto. Io vi chiedo di venire, ognuno per i suoi buoni motivi. Io vi dico i miei: voglio testimoniare la mia volonta' di essere contro ogni discriminazione, che sia per colore delle pelle, razza, genere, orientamento sessuale e persino salute", ha spiegato Sala.



"Voglio stare con voi - ha aggiunto - anche per un momento di allegria: faremo questa marcia con musica, non ci saranno i soliti discorsi politici alla fine. Voglio esserci non per dovere, ma perche' alla fine i miei cittadini mi guardino in faccia e vedano che io sono li' perche' ci credo e perche' lo sento". "E infine voglio esserci e spero che voi ci siate, perche' la politica non la fanno solo i politici, la fate voi e quella di sabato sara' anche una poderosa testimonianza politica. Per tutti questi motivi stiamo insieme sabato pomeriggio, camminiamo per la citta' in allegria, in serenita', dimostrando che un altro modo di vivere la socialita' e' possibile", ha concluso il sindaco di Milano.

Migranti, Laforgia (Leu): sabato in piazza, no ad un'Italia razzista



"Aderisco convintamente a People - Prima le persone - Manifestazione nazionale 2 marzo insieme a Ero Straniero e a Welcoming Europe, perche' non voglio che l’Italia diventi una paese razzista. Solo attraverso politiche di integrazione e la cultura della convivenza civile possiamo restituire dignità a chi scappa dalla miseria, dalla guerra e rivendica il diritto ad avere un futuro come quello dei nostri figli". Così su Facebook il senatore di Leu, Francesco Laforgia.