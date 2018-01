Migranti, Salvini risponde alla Cei: "Lega unico antidoto al razzismo"

Migranti: Salvini alla Cei, la Lega unico antidoto al razzismo

"Spieghero' a monsignor Bassetti come la Lega sia l'unico antidoto al razzismo e come l'immigrazione vada controllata, regolata e limitata perche' ci sono milioni di italiani in difficolta'". Lo dice a 'Repubblica' il leader della Lega, Matteo Salvini, che assicura di non sentirsi "assolutamente" sotto accusa per le dure parole del presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, contro la difesa della razza bianca propugnata dal candidato governatore leghista in Lombardia, Attilio Fontana.

"Noi siamo preoccupati per la scomparsa di una cultura e penso che la stessa Cei sia preoccupata se sono a rischio i nostri valori", afferma Salvini, secondo cui "la Lega e' l'unico argine alla confusione. Il capo della Lega sostiene di voler incontrare il cardinale Bassetti per "spiegare cosa fanno i nostri sindaci e governatori per integrare e cosa faremo al governo per garantire una immigrazione controllata e qualificata".