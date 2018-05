Migranti senza biglietto picchiano poliziotto sul treno regionale

Brutto episodio di violenza domenica pomeriggio sul regionale 18058 partito alle 14.30 da Milano Porta Garibaldi in direzione Lecco. All'altezza di Arcore un immigrato avrebbe preso a male parole il capotreno che gli stava chiedendo il biglietto, estenendo gli insulti ad altri passeggeri. E' intervenuto a quel punto, come riporta il Corriere, un poliziotto 40enne di Verbania in forza presso la squadra volante della Questura di Lecco. Ma a difesa dell'immigrato è spuntata una decina di nigeriani che hanno picchiato a calci e pugni il poliziotto, lasciandolo a terra in una pozza di sangue per poi darsi alla fuga.

Nella seguente caccia agli aggressori, sono stati individuati ed arrestati alcuni componenti della banda, gli autori del pestaggio. In manette sono finiti due nigeriani di 24 e 25 anni, regolari in Italia, arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, tentata rapina, lesioni in concorso. Il poliziotto non è in pericolo di vita.

Ha commentato il segretario della Lega Lombardia Paolo Grimoldi: "Siamo vicini al poliziotto ferito, cui auguriamo una rapida guarigione è un encomio per il coraggio dimostrato, ma come Lega denunciamo ancora una volta come i treni delle tratte lombarde continuino ad essere un far west dove passeggeri e controllori sono in balia di immigrati stranieri. La Regione Lombardia, a sue spese, sta pagando un servizio di vigilanza privata sui treni lombardi e nelle stazioni ma è evidente che serve di più, servono i militari dell'esercito, sui vagoni e nelle stazioni, per controllare quanto avviene a bordo ma anche chi sale e chi scende".