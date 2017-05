Migranti, vigilia di tensione: questore blocca l’ultradestra

Di Fabio Massa



Dopo l’accoltellamento di un poliziotto e due militari in Stazione Centrale, adesso l’attenzione sulla marcia dei migranti prevista per domani alle 14:30 è massima. Il percorso si snoderà da Porta Venezia. In piazza ci saranno gli scout, Legambiente, il Naga, Medici Senza Frontiere, la Fiom, Emergency, Unicef, Action Aid e centinaia di altre sigle, insieme a esponenti del mondo politico e della società civile. Tra i partecipanti è prevista anche la presenza di un nutrito gruppo di centri sociali ed è su queste realtà che secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano si concentrano le preoccupazioni della questura. Secondo rumors il questore Marcello Cardona nei giorni scorsi avrebbe convocato i capi di Forza Nuova, Lealtà e Azione e Casa Pound, assicurando il via libera al concentramento dell’ultradestra per sabato prossimo, a patto che non ci siano episodi di “disobbedienza” nella giornata di domani. E’ chiaro infatti alle forze dell’ordine che un eventuale scontro tra il corteo organizzato da Pierfrancesco Majorino ed eventuali disobbedienti di estrema destra potrebbe avere conseguenze molto gravi. Ad ogni modo la tensione politica sta crescendo e non è escluso che domani il centrodestra possa mettere in campo iniziative parallele alla marcia.