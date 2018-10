Milano

Venerdì, 26 ottobre 2018 - 09:15:00 Milan - Betis: Daspo europei per dieci tifosi spagnoli e un milanista Milan - Betis: dieci tifosi spagnoli trovati dalla Digos con fumogeni e bombe carta, così come un tifoso rossonero. Per tutti è scattato il Daspo europeo