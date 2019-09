Milan Games Week 2019: a Rho finalissima dell’Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup

Questo pomeriggio alla Personal Gamer Arena di Milano Rho Fiera la finalissima dell’Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup, il torneo dal sapore fantasy che, a partire da luglio, ha visto sfidarsi gli appassionati del videogioco di carte collezionabili all’interno delle filiali Intesa Sanpaolo. Ospite d’eccezione Vittorio Brumotti che ha premiato il campione.

Per il terzo anno consecutivo, Intesa Sanpaolo è partner istituzionale di Milan Games Week, la più importante manifestazione italiana dedicata ai videogiochi. Dopo avere ospitato le sfide dell’Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup nelle proprie filiali, oggi – durante la Games Week milanese – la Banca ha premiato il vincitore con un montepremi di 6.000 euro. Gregorio, 18 anni da Forlì, è risulato il campione, vincendo la sfida contro gli altri 7 finalisti del torneo.

“Il torneo Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup ha coinvolto le nostre filiali in tutta Italia e, in particolare, la tappa conclusiva di Milano ha visto sfidarsi in piazza Cordusio decine di gamer”, ha dichiarato Andrea Bartolini, direttore commerciale retail Milano e provincia di Intesa Sanpaolo. “Alla base di tutto c’è l’attenzione alle passioni delle persone”, ha proseguito Bartolini ad Affaritaliani.it. “Partecipiamo quindi come sostenitori di molte manifestazioni e apriamo le nostre filiali che, da anni, sono concepite come spazi per accogliere. È il caso della sfilata di domenica scorsa, del Panini Tour, di X Factor e Imprese Vincenti. Un’offerta che si rivolge a tanti e diversi target, e che spazia su tutta la clientela”.

“Abbiamo fatto tante iniziative che guardano esclusivamente al mondo dei bimbi e dei ragazzi, ma che puntano a coinvolgere anche i genitori. Da due anni, la scelta della Hearthstone Cup è strategica. Questo è un gioco che interessa giovani e meno giovani, maschi e femmine. Un gioco di fantasia, che si sposa bene con i nostri valori: innovazione, confronto e la capacità di sfidarsi. Oggi viviamo la tappa conclusiva, la finalissima che si gioca fra gli 8 campioni usciti vincitori dalle tappe di Napoli, Firenze, Parma, Roma, Torino, Verona, Bergamo e Milano”.

Ad animare il momento della premiazione Vittorio Brumotti, l'inviato di «Striscia» in bicicletta che, con il suo «FAI Brumotti per l'Italia» grazie anche al supporto del Fondo per l’Ambiente Italiano e di Intesa Sanpaolo, ha compiuto un viaggio in bicicletta alla scoperta dell'Italia più bella.

“Mi batto insieme a Intesa Sanpaolo per i valori dell’Italia e le sue bellezze del Fondo Italiano per l’Ambiente”, ha detto Brumotti ai microfoni di Affaritaliani.it. “Trovare anche qui gli amici di Intesa Sanpaolo è bello perché vuol dire che sono giovani e che non tralasciano indietro nessuno”. “Oggi Youtuber e gamer sono le vere rockstar e io apprezzo tutti coloro che riescono a creare un business con la loro iniziativa. Se gli eSports dovessero entrare alle Olimpiadi ben venga. Piuttosto che perdersi per strada, appoggio i ragazzi che riescono a porsi un obiettivo e a raggiungerlo. Quindi, per loro, pollice in su”.