Milan-Inter, accordo per San Siro: intesa firmata davanti a Sala

Inter e Milan: firma per San Siro

Un accordo fondamentale, tra cugini e rivali, per far rinascere San Siro. Milan e Inter hanno annunciato la firma di un protocollo d'intesa, avvenuta giovedì 8 novembre, insieme al sindaco di Milano Beppe Sala. Dopo una serie di incomprensioni e progetti unilaterali per stadi di proprietà (come quello del Milan che sarebbe dovuto sorgere al Portello), si è dunque ripreso in mano il dossier San Siro, con quella che potrebbe essere una svolta decisiva nella vicenda.

Milan e Inter, dunque, non cambieranno casa, continuando a condividere la stessa, di proprietà del Comune di Milano. Ma San Siro cambierà, diventando uno stadio all'avanguardia a livello internazionale, in un modello che prevede più utili e una polifunzionalità che renda l'impianto vivo sette giorni su sette, anche quando non si gioca o non sono previsti concerti.

Milan e Inter, comunque, hanno già avviato l'analisi di varie alternative ricostituendo un gruppo congiunto di lavoro. Una analisi che, secondo quanto comunicato dai club, dovrebbe concludersi a fine 2018, per poi partire con attività amministrative e progetti. Ancora ignote le date di inizio e fine lavori.