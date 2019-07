Milan e Inter, ecco il nuovo stadio da 1,2 miliardi di euro e da 60 mila posti

Inter e Milan hanno presentato al Comune di Milano il "Progetto di Fattibilità Tecnico Economica" per la costruzione di un nuovo stadio da circa 60.000 posti nei pressi del Meazza. Il nuovo impianto fa parte di un progetto immobiliare più ampio che prevede investimenti privati per oltre 1,2 miliardi di euro. Si tratta del primo passo ufficiale da parte dei club per avviare un percorso condiviso verso la costruzione, nell'area di San Siro, di un distretto multifunzionale intorno a al nuovo impianto sportivo in linea con i più elevati standard internazionali.



Quello depositato oggi è un documento di pianificazione urbanistica dell'area che comprende ipotesi di funzioni senza alcuna definizione architettonica. Un progetto che propone la realizzazione del nuovo stadio e del distretto multifunzionale, dedicato allo sport, all'intrattenimento, allo shopping e al divertimento. Gli investimenti sarebbero sostenuti dalle due squadre, a fronte della concessione di un diritto di superficie a 90 anni, da assegnarsi tramite gara pubblica, per la quale i due club, in qualità di proponenti, avranno un diritto di prelazione. Obiettivo della domanda presentata oggi è quello chiedere la dichiarazione di pubblico interesse da parte del Comune di Milano, proprietario del Meazza.



Solo successivamente i club potranno procedere alla predisposizione di un progetto definitivo completo in tutti i suoi aspetti architettonici. Le squadre intenderebbero a quel punto avviare una selezione che coinvolgerebbe i migliori architetti internazionali specializzati in infrastrutture sportive. Parallelamente all'iter autorizzativo, i club vogliono avviare un dialogo con il territorio, in particolare nel quartiere San Siro, per trovare soluzioni che tengano in adeguata considerazione le esigenze della città. La scelta del nuovo impianto, contrapposta all'ipotesi di ristrutturazione di San Siro, è considerata dalle due squadre l'unica soluzione adatta a garantire i migliori standard qualitativi per esperienza di fruizione e per livelli di sicurezza

Calcio: Comune Milano, attenta analisi su progetto nuovo San Siro



"In data odierna le societa' calcistiche Milan e Inter hanno consegnato un 'Progetto di Fattibilita' Tecnico Economica per la costruzione del Nuovo Stadio per Milano e del relativo distretto multifunzionale'". E' quanto fa sapere, in una nota, il Comune di Milano. "Il documento pervenuto - aggiunge Palazzo Marino - e' estremamente corposo e consta di oltre 750 pagine. Meritera' quindi un'attenta analisi da parte dei tecnici del Comune e solo a valle di cio' si potranno esprimere le prime valutazioni".