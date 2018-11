Milan-Juventus: quella doppietta di Caceres che fece nascere la Juve tricolore

di Lorenzo Zacchetti

Milan e Juve si affrontano per la 290esima volta, considerando anche le amichevoli, rinnovando così la storica rivalità tra i due club più blasonati del calcio italiano.

Rossoneri e Bianconeri si sono fronteggiati in otto finali, tra Coppa Italia (5 volte), Supercoppa italiana (2) e la celebre Champions League del 2002/03, che vide Shevchenko battere Buffon con il gol decisivo nella sfida ai calci di rigore.

Tra tutte queste partite, magari non viene subito in mente quella dell'8 febbraio 2012, che vide la Juve vincere a San Siro per 2-1, nella semifinale di andata di Coppa Italia.

Eppure, quella sfida fu particolare per diversi motivi, a partire dal fatto che a deciderla fu una doppietta di Martin Caceres: un fatto decisamente insolito per un difensore come l'uruguagio, poco avvezzo al gol (in cinque stagioni e mezzo a Torino, ne ha segnati solo altri due).

Invece, quella sera Caceres si mise in luce prima con un tap-in da puro opportunista sulla respinta di Amelia su tiro di Borriello e poi con uno straordinario pallonetto da fuori area. Nel mezzo, il gol del Milan con El Shaarawy, bravo nel battere Storari, quella sera tra i pali della Juve e poi tra quelli rossoneri, dove è rimasto fino alla scorsa estate.

La qualificazione si decise al ritorno a Torino, ma ci vollero i supplementari. Il Milan arrivò al 90° in vantaggio per 2-1, prima squadra in assoluto a prevalere allo Juventus Stadium, ma il gol di Vucinic nell'extra-time portò la Vecchia Signora in finale.

La Coppa Italia venne poi conquistata dal Napoli, più motivato della Juve che la settimana precedente aveva festeggiato il suo primo Scudetto dopo lo tsunami di Calciopoli e la conseguente retrocessione in B. La risalita al vertice è stata molto difficile, come dimostra il fatto che nella stagione precedente i Bianconeri erano arrivati solo settimi in campionato, rimanendo fuori dall'Europa.

Con l'arrivo di Antonio Conte in panchina, si è aperto il ciclo vincente che dura ancora oggi, con un filotto di sette Scudetti, tre Supercoppe italiane, quattro Coppe Italia, oltre alle due finali di Champions League giocate con Allegri.

In quella stagione, Allegri allenava proprio i rossoneri, che nel campionato precedente aveva portato alla vittoria dello Scudetto. La vittoria sul campo dei campioni d'Italia fu un passo importante nella stagione della Juve, tornata a conquistare il tricolore... con una maglia tricolore!

Quella sera, infatti, i torinesi utilizzarono la terza maglia, bianca con due strisce verticali rispettivamente verde e rossa, a richiamare la bandiera nazionale. Nella stagione precedente, con BetClic come sponsor, era la seconda maglia, mentre nel fatidico 2011/12 la divisa “away” era rosa con pantaloncini neri (non utilizzabile, quindi contro il Milan) e la muta “patriottica”, sponsorizzata da Balocco, divenne la terza scelta.

Una scelta, però, che portò decisamente fortuna, sia a Caceres che a tutta la Juve: nuovo allenatore, nuovo stadio, nuovo ciclo di vittorie.

Coppa Italia 2011/12

Semifinale di andata

8 febbraio 2012

MILAN-JUVENTUS 1-2

Gol: 53° e 83° Cáceres (J) all'8', 62° El Shaarawy (M)

MILAN: Amelia; Nonera, Mexes, Thiago Silva, Antonini; Emanuelson (61° Robinho), Van Bommel (85° Maxi Lopez), Ambrosini, Seedorf; Ibrahimovic, El Shaarawy. All. Allegri

JUVENTUS: Storari; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Caceres; Padoin (70° Marrone), Pirlo, Giaccherini, Estigarribia; Borriello (67° Vucinic), Del Piero (67° Quagliarella). All. Conte

Arbitro: Mazzoleni

