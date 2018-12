Milan, presidente Scaroni derubato di una valigia con 10mila euro

Il presidente del Milan Paolo Scaroni derubato di una valigetta contenente 10mila euro in contanti: i fatti risalgono al pomeriggio di ieri. Il furto è avvenuto in Largo Augusto a Milano: Scaroni aveva lasciato aperta la portiera dell'auto dopo essere sceso ed un ladro ha approfittato repentinamente della occasione per prendere la valigia che si trovava sul sedile posteriore. L'autista della vettura ha tentato vanamente di rincorrere il ladro, che ha potuto contare sulla complicità di una donna che ha rallentato l'inseguitore. La valigetta è poi stata ritrovata nei paraggi ma priva dei contanti.