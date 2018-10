Al via la Milano Wine Week 2018. Ecco gli eventi da non perdere

Da domenica 7 a domenica 14 ottobre si tiene a Milano la prima edizione della Milano Wine Week, manifestazione ideata da Federico Gordini che porterà in città un fitto calendario di appuntamenti dalle tinte rosse, bianche e rosate.

Cuore pulsante della settimana tutta dedicata al vino sarà Palazzo Bovara, in Corso Venezia 51, nelle cui prestigiose sale si alterneranno degustazioni, masterclass, workshop, presentazioni e serate.

L’attenzione sarà focalizzata in particolare su due quartieri nei quali lungo l’arco di tre giorni verrà sperimentato un modello simile a quello dei distretti del Fuorisalone della Design Week. Si tratta di Brera – Garibaldi – Solferino, che si trasformerà nel Franciacorta Wine District, e di Porta Romana, che invece sarà appannaggio del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese e del Distretto dei Produttori di Qualità dell’Oltrepò Pavese. In entrambi i casi l’accostamento ai due consorzi vinicoli si concretizzerà in una vera e propria vestizione del quartiere e in una serie di attività tematiche.

La sfida ambiziosa è quella di realizzare un grande contenitore dedicato al mondo del vino che entri a pieno titolo nel calendario delle grandi settimane tematiche milanesi, dalla moda al design al food, con l’obiettivo negli anni di replicarne il successo, coinvolgendo la città su tutti i livelli.

“Questa prima edizione – spiega Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week – non è che una ‘puntata zero’ di un progetto di grande potenziale. Un potenziale dimostrato dalla quantità importantissima di manifestazioni che, nel poco tempo trascorso da quando a giugno abbiamo lanciato l’idea, sono entrate nel nostro palinsesto, nonché di aziende e di consorzi che hanno creduto nell’importanza di portare un grande appuntamento vinicolo a Milano. Questo riscontro ci fa auspicare che questo sia l’inizio di un percorso molto importante”.

GLI APPUNTAMENTI PIÙ IMPORTANTI DELLA SETTIMANA

La Milano Wine Week avrà una preview d’eccezione sabato 6 ottobre, alle ore 18.30, a Citylife, con un flash mob senza precedenti che vedrà il coinvolgimento di migliaia di persone che si ritroveranno in Piazza Tre Torri a brindare con le bollicine delle aziende aderenti all’Istituto Trentodoc.

Si proseguirà con Bottiglie Aperte, una delle manifestazioni storiche previste in questo periodo dell’anno, giunta alla sua settima edizione, che si terrà domenica 7 e lunedì 8 ottobre, puntando sul pubblico business nella nuova location del Superstudio Più di Via Tortona che accoglierà le oltre 200 cantine espositrici.

Il vero momento inaugurale istituzionale sarà tuttavia la conferenza - talk show di inizio manifestazione condotta da Luciano Ferraro, in programma per lunedì 8, alle ore 11.00, a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana – uno dei partner istituzionali di Milano Wine Week -, alla presenza dei responsabili di alcune delle più importanti aziende vinicole italiane e delle istituzioni.

Martedì 9 ottobre sarà la giornata dedicata alla prima edizione del Wine Business Forum, un appuntamento che coinvolgerà 100 “opinion leader” del settore vinicolo italiano (produttori, manager, divulgatori ecc.) chiamati a condividere le loro idee in cinque tavoli di discussione dedicati rispettivamente a: innovazione, finanza e credito, internazionalizzazione, comunicazione e innovazione dei sistemi di vendita.

La mattinata di mercoledì 10 sarà caratterizzata da un importante convegno realizzato da ALMA – Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dedicato al futuro delle professioni di sala e all’esigenza di nuovi percorsi formativi. Dal pomeriggio a Palazzo Bovara andrà in scena lo Spirito diVino Day, un grande evento per presentare la nuova release del magazine vinicolo di Franz Botrè.

Giovedì 11 sarà protagonista assoluto Franciacorta con due grandi appuntamenti: la rituale edizione milanese del Festival Franciacorta si terrà a Palazzo Bovara nel pomeriggio, mentre parallelamente il Brian & Barry Building di Piazza San Babila farà da cornice a un importante ed esclusivo evento di degustazione che porterà i vini di tutte le aziende aderenti al consorzio nei vari piani del megastore.

Tra le iniziative in programma per venerdì 12, poi, si segnalano in particolare l’evento “Fermento” della Fisar, che si terrà dalle 15.00 alle 21.00 nel cortile di Palazzo Bovara, e, in serata, nelle sale interne della location di Corso Venezia, le celebrazioni per i 90 anni del Corriere Vinicolo in collaborazione con Unione Italiana Vini.

Sabato 13 sarà caratterizzato da due grandi appuntamenti: l’anteprima di Vivite, il Festival del Vino Cooperativo che vivrà la sua seconda edizione a Milano il 17 e il 18 Novembre, sarà celebrata a Palazzo Bovara con un convegno sul ruolo della cooperazione nel mondo vinicolo italiano e con un “walk around tasting” dei vini di alta fascia delle principali cantine cooperative italiane. A seguire sarà la volta della presentazione della nuova stagione del programma televisivo “I Signori del Vino”, in onda su RaiDue, alla presenza dei conduttori Marcello Masi e Rocco Tolfa. Per l’occasione si terrà un tasting a cura di produttori vinicoli provenienti dai 10 territori che saranno oggetto delle 10 puntate del programma.

L’evento clou di domenica 14 sarà invece la presentazione della Guida di “Doctor Wine” all’Hotel Principe di Savoia con un percorso di degustazione che vedrà protagonisti oltre 100 tra i produttori selezionati dalla guida di Daniele Cernilli.