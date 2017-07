Alfresco, un'oasi verde di pace in città

Un angolo di pace a Milano, in via Savona 50, dove rilassarsi e mangiar bene. L’ha provato per Affaritaliani.it l’inviata speciale Krystel Lowell ( www.theshowear.com )

Un angolo di pace in una città lontano dai ritmi frenetici, un'oasi verde dove dimenticarsi di essere a Milano per qualche attimo, un vero luogo di incontro con cucina. Per colazione, pranzo, cena, per una festa o un evento, questo delizioso locale è un posto magico dove la migliore cucina incontra il piacere dello stare insieme. Piatti nostrani, preparati con gusto puntando sulla freschezza e qualità delle materie prime.

In piena zona Tortona, un capannone industriale dismesso viene trasformato in uno spazio green grazie all’esperienza di Emanuele Bortolotti , agronomo e paesaggista, e di Ferdinando Ferdinandi , l’amico pubblicitario, con cui tutto prende forma. “alfresco” di via Savona è il contenitore ideale per un ristorante atipico, non solo dedicato alle gioie del palato ma soprattutto allo stare bene, un rifugio urbano dove soffermarsi anche oltre o prima del pasto, dove incontrarsi e fare due chiacchiere tra piante fiori, erbe aromatiche con un buon bicchiere o una torta fatta in casa.

L’inizio di una nuova era corrisponde con l'arrivo, a inizio 2017, dello chef Nicola Delfino , che aggiunge al quadro il suo tocco di "eleganza informale" e la sua cucina di sostanza e tradizione.